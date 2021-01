Triin Ojari: Tallinna arhitektuurset mitmekesisust hindavad ka välismaised eksperdid

"Tallinn on selle poolest unikaalne linn, et siin on säilinud igast perioodist midagi – nii 20. sajandist kui ka varasemast. Me oleme kõik väga uhked oma keskaja ja vanalinna üle, mida väga paljudes Euroopa pealinnades alles ei ole. Samuti meie puitarhitektuur – Kalamaja ja Pelgulinn. Ja ka 20. sajandi algus, et tõepoolest see on tuntud ehk just uhke tööstusarhitektuuri perioodina – Kopli poolsaarel sealsed tehased aga ka Rotermanni kvartal, mis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses väga võimsalt ehitati," rääkis Ojari "Vikerhommikus" ja lisas, et Tallinnat võib võrrelda ka Põhjamaade ja Baltikumi pealinnadega.

"Traditsiooniliselt on eestlane ikka nina püsti ja on öelnud, et meil on parem. Tõsi, Riias on võib olla uhkem juugendarhitektuuri pärand, aga kindlasti meil tasub uhke olla selle üle, mis viimase 100 või rohkema aasta jooksul on Tallinnasse ehitatud," tõdes Ojari.

Iga ehitis on Ojari sõnul ka üks parimaid peegeldusi sellest ajast, mil see hoone ehitatud on.

"Kõik välismaised eksperdid, kes viimastel aastakümnetel on Tallinna tulnud, imestavadki ja hindavad just seda kihilisust ja arhitektuurset mitmekesisust, mida siin kohata võib," sõnas Ojari.

Arhitektuurimuuseumid Ojari sõnul Euroopas aga kuigi levinud ei ole.

"Selles mõttes on Eesti Arhitektuurimuuseum üsna unikaalne. Euroopas võib neid võib olla ainult kahe käe sõrmedel üles lugeda," ütles Ojari ja lisas, et 1. jaanuaril 30. sünnipäeva tähistanud Eesti Arhitektuurimuuseumil läheb hästi ja pidevalt on tulemas ka uusi näituseid.

Näiteks avatakse peagi näitus Tallinnast kui lõpetamata linnast, kus tutvustatakse muuseumikülastajatele visioone ja võimalusi Tallinna edaspidiseks arenguks.