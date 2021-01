4. jaanuaril jõudis ETV2 eetrisse Von Krahli teatri minisari "Jaik", mis esietendus 2019. aasta septembris. Kuni 4. veebruarini on võimalik lavastust ka ERR kultuuriportaalis vaadata.

"Jaik" põhineb EV 100 raames esietendunud samanimelisel teatrit ja kino sünteesival lavaeeposel. Ulmelise loo teljeks on eeldus, et praegu Eestis eksisteerivad algatused nagu geenivaramu, e-residentsus, uuemad teadussaavutused ja start-up'id õnnestub ühendada ning aastaks 2039 on Eesti rahvastik e-residentide abil kasvanud 30 miljonini.

Ühiste pingutustega on loodud kõigest sellest rahvuslikku eetost kandev hüperportaal Jaik peakorteriga Tallinnasse kolitud Eesti Rahva Muuseumis.

Jaik on enda kanda võtnud kõik argielu puudutavad otsused ja mäletab kõike. Ees seisab paratamatu ühinemine Google'i emafirmaga, mis hüppeliselt kasvatab Jaiki kasutajate (ja ühtlasi e-eestlaste) arvu. Ühiskonnas on sellega seoses suured pinged, jõuliselt tegutsevad neoludiidid ja kõikvõimalikud äärmuslased.

Lugu algab hetkel, mil kogu ettevõtmise autor, salapärase taustaga teadlane ja filosoof, kaob ning tegevusse astuvad uurijad, kes püüavad mõista, mis õigupoolest juhtus ja miks. Uurimise käigus saab aga aina enam selgeks, et Jaik pole lihtsalt elutu virtuaalkeskkond, vaid midagi palju enamat.

Autor, režissöör ja lavastaja Peeter Jalakas.