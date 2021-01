Noorte lavastajate tööd jõuavad õppejõudude ja kriitikute ette

Lavakunstikooli 30. lennu tudengid on hõivanud Noorsooteatri ja kasutavad vaikset aega kultuurielus oma lavastuste ettevalmistamiseks ja viimistlemiseks. Neljast muinasjuttude põhjal sündinud lühiloost moodustub üks tervilik lavastus.

Lavastaja-, dramaturgia- ja näitlejatudengite koostöös valmivad näidendid on küll algse tõuke saanud muinasjuttudest, kuid loo valik ja tõlgendus on iga trupi oma otsustada olnud. Lavastaja Kalju Karl Kivi toob lavale uuendusliku lähenemise Lewis Carrolli klassikuks saanud loost "Alice imedemaal".

"Me näeme ühe noore neiu suureks kasvamise lugu ja tema püüdu kohaneda selle maailnmaga, kus ta on ja näeme ka seda suhet autori ja tema muusa vahel. Me ei käsitle muinasjutu teemat, vaid mis on selle taga, kuidas üks muinasjutt võis tekkida," sõnas Kivi "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Marta Aliide Jakovski võttis oma näidendi aluseks mansi muinasjutu "Mos-naine ja kakk".

"See räägib ühe väikerahva saatusest selliste erinevate ühiskonna probleemide tuules. See teemade ring on hästi lai ja vaataja leiab erinevaid aspekte, aga peamiselt on see sellest, kuidas üks väikerahvas leiab oma koha ühiskonnas ja kuidas mõista vähemusi – see on meie põhiteema olnud," rääkis Jakovski.

Mos-naist kehastab lavastuses näitleja õppesuuna tudeng Maria Ehrenberg.

"Ta on mansi rahvusest naine ja meie loos on ta viimane, kes on veel alles jäänud ja tema lugu on huvitav – kuhu ta oma üksinudses jõuab ja kelle vastu ta peab võitlema üksinda ja kust ta leiab oma jõu. See on ikkagi kurb lugu, me ei tea ja sellele õnnelikku lõppu ei oska näha, aga see on jõud, mis peitub kultuuris ja esivanemate pärimuses, miks ta ei anna alla," kirjeldas Ehrenberg.

Margaret Sarv toob lavale näidendi "Koit ja Hämarik". Neljas näidend noorte lavastajate kassettis on Erik Richard Salumäe lavastatud "Naljakas aastapäev ehk vaikimise mäng".