Ajakirja Muusika jaanuarinumber vaatab tagasi möödunud muusika-aastale

Muusika jaanuarinumbri kaanepersoon on laulja Monika-Evelin Liiv. Tema muusikalistest mõtetest ja karjäärist kõneleva loo autor on Anne Aavik. Monika-Evelin Liivi kuuleb peagi ka Rahvusooper Estonia "Trubaduuri" uuslavastuses.

Tagasivaates möödunud aastale vestlevad Muusika jaanuarinumbris Märt-Matis Lill ja Meelis Friedenthal.

Novembrikuus toimus Eestis kaks suurt konkurssi – Eesti keelpillimängijate ja Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss. Muusikas on neist ulatuslikud kajastused. Keelpillikonkursi muljeid jagavad Leena Laas ja Lembi Mets. Vello Jürna konkursi teemadel vestles žürii liikme, Itaalias tegutseva vocal coach'i Toomas Kaldaruga Maria Valdmaa.

Estonian Voices tähistas detsembrikuus oma 10. tegutsemisaastat. Sel puhul intervjueeris Marje Ingel ansambliliikmeid loos "Palju õnne Estonian Voices!".

Eesti interpreetide rubriigis "I nagu interpreet" räägivad oma veebruaris tulevast kontserdist Iris Oja, Endrik Üksvärav ja Peep Lassmann.

Ajakirja arvustuste rubriigis kirjutab Eesti interpreetide suurest festivalist "Beethoven" Ia Remmel ja festivalist "Tallinn feat. Reval" Edith-Helen Ulm. Taavi Hark käsitleb EMTA uut festivali "müriaadFEST". Alo Põldmäe kajastab Vanemuise uusetendust "Nunnad hoos" ja Virge Joamets annab ülevaate Vanemuise sümfooniaorkestri tegemistest. Novembris toimunud suurvormide kontsertidest räägib oma loos Pärtel Toompere. Muusikas debüteerisid kaks uut noort autorit. Tallinna Ülikooli üliõpilane Luisa Susanna Kütson kirjutab uue koorimuusika kontserdist ja Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilane Aet Kubits "Jõulujazzist".

Ajakirjas on traditsiooniliselt ulatuslik ülevaade maailma ja Eesti muusikauudistest.

Plaadiarvustustest võib lugeda Eesti Filharmoonia Kammerkoori plaadist "Jõul" ja Brian Melvini plaadist "As It Is".