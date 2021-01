Kunstimuuseum pakub võimalust lemmikteostest koju koopiaid tellida

Koroona ajal, mil muuseumide uksed on suletud, on tõusnud kordades huvi reproduktsioonide vastu. Eesti Kunstimuuseum pakub võimalust oma rikkalikest kogudest valida välja lemmikteosed ning tellida neist kvaliteetne koopia, mida võib siis imetleda kasvõi iga päev oma kodus.

Esimese valiku saab teha Kunstimuuseumi e-poe kodulehel, kus on valikus nii klassikute kui ka kaasaegsete kunstnike teoseid.

"Loomulikult on võimalik teha ka eritellimusi ja tegelikult ongi nii, et umbes pooled meile saabuvatest tellimustest on sellised, kus inimene tahab personaalselt konsulteerida, enne kui ta selle repro välja valib," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Eesti Kunstimuuseumi kaupluste juhataja Age Luiga.

Tellimuste põhjal võib öelda, et eestlaste lemmikud on tuntud klassikud, nagu Konrad Mägi, Eduardi Viiralt, Leili Muuga või Villem Ormisson.

"Aga tegelikult mõjutab hästi palju see, mis näitused ja teemad on parasjagu aktuaalsed. Näiteks praegu on meil Adamson-Ericu muuseumis Kaljo Põllu, siis tema töid tellitakse aktiivsemalt, ja näiteks plakatitest on nõukogude aeg noorematele väga atraktiivne," kirjeldas Luiga.

Valitud teos digitaliseeritakse ning seejärel prinditakse soovitud formaadis.

"Reproduktsioone prindime tindiprinteriga, kus on 12 tinti ja see annab meile laia värviulatuse, et reproduktsioonid oleksid võimalikult originaalile ligilähedaste värvidega, võimalikult autentsed," kirjeldas e-arenduse spetsialist Helen Melesk.

Õlitehnikas teoste jaoks kasutavad nad lõuendikangast, mis on satiinläikega. "Graafika- ja akvarelltehnikas teoste jaoks me kasutamegi graafikapaberit, plakatiteoste jaoks plakatipaberit," rääkis Melesk. "Muuseumi jaoks on hästi oluline, et materjalid oleksid hästi kvaliteetsed ja vastupidavad. Me oleme neid eelnevalt selleks pikalt testinud."