Eesti Kontsert alustab 80. sünniaastapäeva tähistamist kontserdiga Pärnus

Estonia kontserdisaal on koroonapiirangute tõttu jätkuvalt suletud, mistõttu alustab Eesti Kontsert 2021. aasta kevadhooaega Pärnust. Noored löökpillivirtuoosid Heigo Rosin ja Tanel Eiko Novikov kannavad ette osa Bachi 15 inventsioonist kõrvuti Nathan Daughtrey 15 eriilmelise lühipalaga. Kehtivatest piirangutest tulenevalt rakendatakse 13. jaanuari kontserdil pisut tavatumat publikuasetust. Estonia kontserdisaalis kõlab löökpilliduo kontsert "Songs of the Human Spirit" 28. veebruaril.

Sel aastal tähistab Eesti Kontsert oma 80 tegutsemisaastat. Ehkki Riikliku Filharmoonia, hilisema ENSV Riikliku Filharmoonia asutamisdokument allkirjastati 4. veebruaril 1941. aastal, jõuti esimese kontserdini Estonia kontserdisaalis 4. aprillil 1941. aastal, mil Estonia teatri ja Ringhäälingu ühendatud orkestreid juhatasid filharmoonia asutajadirektor Paul Karp ja Olav Roots.

Eesti Kontserdi sünnipäevakontserdid toimuvad samuti kevadel – 27. mail Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 28. mail Estonia kontserdisaalis, laval on Eesti rahvusmeeskoor, Hortus Musicus ja Eesti riiklik sümfooniaorkester.