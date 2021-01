Mai kultuurikeskusega oli Pärnu linn samamoodi hädas kui Tallinn on Linnahalliga. Juba 2016. aastal otsustas linnavolikogu Mai keskuse müüki panna, aga ostuhuvilisi ei ilmunud. See juhtus alles kuuendal enampakkumisel eelmise aasta lõpus, kui Capital Milli 455 000 eurone pakkumine edukaks osutus. Nii saab 8800-ruutmeetrine kinnistu uue omaniku.

Kuna linn lubab hoone lammutada, tuleb Jaak Arro pannoole "Punaste õhtute purpur" uus koht leida. Pärnu muuseum on lubanud selle esialgu hoiule võtta.

Kolme meetri kõrgust ning seitsme ja poole meetri laiust kunstiteost pole lihtne seinalt kätte saada ja praegu nuputatakse, kuidas seda kõige parem teha oleks. Aga Mai keskusega on paljudel mälestusi.

"Sai siin peetud spordiklubi Mai Squash. Kümmekond aastat oli väga vilgas spordielu. Ja noh, ise ka noorena siin peol käidud? Jah, on peol käidud, on kohvikutes, restoranides viibitud. Ja kino, see oli ikkagi Pärnu ainukene kino. Kui päris see siit linnapildist kaob, siis on natukene kahju ka? Teades selle maja iseloomu, teda ümber ehitada on väga keeruline. Ega seda nostalgiat kaasas kanda ei tasu eriti," ütles Mai keskuse kunagine rentnik Aivar Merila.

Linn lubab kinnistule rajada kuni kaheksakorruselise hoone.

"See on määratud segahoonestusalaks uue üldplaneeringuga, selle alusel võib ehitada multifunktsionaalaseid hooneid, kus on äri- ja elamufunktsioon segatuna," rääkis Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu.