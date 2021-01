Udu trummide meister Kristi Tammoja loodab enne näitust saada valmis 200. pilli

Pillimeister Kristi Tammoja armastus savi ja vee vastu on viinud ta udu trummide maailma. Tänaseks on valmis 178 pilli ja igaüks neist on tehtud mõeldes konkreetsele inimesele. Näituse tegemise ajaks loodab ta valmis saada oma 200. pilli.

"Esimesena olen ma savitrummimeister. Ma ei ütle enda kohta kunagi, et ma olen keraamik, aga minu asi ongi pillid," selgitas Tammoja saates "OP". Tema esimesed katsetused saviga ei olnud ka trummid, vaid fantaasialoomade kujulised vilepillid.

Udu trummi kui pilli ei ole Tammoja ise välja mõelnud. See trumm on tegelikult pärit Aafrikast Nigeeriast ja sellise hõimu nagu Igbo hõimu juurest.

"See on väga vana traditsioon teha selliseid savitrumme, millega tehakse isegi tseremooniaid, et naised lähevad toovad pühast kojast savi ja siis meisterdavad pillid ning pärast need põletatakse maa peal suure lõkkega ja nad tantsivad seal ümber, mängivad ka pille ja laulavad."

Pilliga korraldatakse ka erinevaid rituaale. "See pill pidi kutsuma beebisid. Teine asi on hoida eemal looduskatastroofe ja tõrjuda eemale haigusi. See pill on ka suhtlemiseks esivaimudega," kirjeldas Tammoja.

Ta ütles, et tal on tegelikult soolas ka üks udu trummide näitus. "Ma loodan, et saan 200 äkki valmis ja siis on selline maagiline number. Kindlasti kõiki pille füüsiliselt eksponeerida pole võimalik, sest paljud pillid on rännanud Eestist juba kaugemale." Juba laiali saadetud pillid tulevad näitusele fotodena, lisas ta.