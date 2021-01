Arvo Pärdi keskuse välja antud graafiline romaan Arvo Pärdist "Kahe heli vahel", mille autor on kunstnik ja illustraator Joonas Sildre, jõudis nüüd ka saksakeelse lugejani.

Berliinis ja Dresdenis tegutseva kirjastuse Voland & Quist väljaandel ilmunud raamatu "Zwischen Zwei Tönen. Aus dem Leben des Arvo Pärt" on saksa keelde tõlkinud Maximilian Murmann.

"Kahe heli vahel" jutustab Arvo Pärdi muusikalistest otsingutest alates tema lapsepõlvest kuni 1980. aastani, mil helilooja pere oli sunnitud Eestist lahkuma. Sellesse vahemikku jääb ka uue kompositsioonitehnika – tintinnabuli – sünd. Raamatu autor Joonas Sildre uuris helilooja elu- ja loominguloosse süvenedes paljusid arhiiviallikaid ning sai nõu ja abi ka Arvo ja Nora Pärdilt.

"Asjaolu, et Arvo Pärdi koomiksivormis kujunemislugu ilmus eesti keele järel järgmisena saksa keeles, on omamoodi sümboolne. Teose tegevustik lõpeb hetkel, mil Pärtide pere emigreerub läände, jäädes seejärel 30 aastaks elama just Saksamaale Berliini," ütles saksa tõlke toimetaja Nele Meikar.

Raamatu saksa keelde vahendanud Maximilian Murmann on keeleteadlane ja tõlkija, kes on õppinud fennougristikat Müncheni, Budapesti ja Helsingi ülikoolis. Ta on tõlkinud nii soome kui ka eesti kirjandust ning 2020. aastal nomineeriti ta Karl Ristikivi "Hingede öö" saksa keelde tõlkimise eest kultuurkapitali ilukirjanduse tõlkeauhinnale.

Saksamaa kirjastus Voland & Quist on asutatud 2004. aastal ning on pühendunud noorte autorite teoste ja nüüdiskirjanduse väljaandmisele.