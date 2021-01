Rakvere teatris esietendus "Oi, Johnny"

Näidendis "Oi, Johnny" lähenetakse huumorivõtmes inimese seksuaalsusele. "Sellised lood näitavad seksuaalsuse lõbusamat poolt, et võib ka homoseksuaalsusesse lõbusalt suhtuda, mitte irvega, aga muigega, nagu kõikidesse teistessegi kiiksudesse, mida ka heterod teevad. Nende kiiksude üle me ka naerame," sõnas lavastaja Peeter Raudsepp.

Loo keskmes on kaht naist pidav taksojuht, kelle tegevust monogaamne lavastaja väga hukka ei mõista.

"Võiks ausalt seda asja ajada, seda küll. Ma saan aru, et salatsemine, nagu ka selle loo juures, hoiab pinget üleval. Aga see positiivsus võiks tulla pigem ikka positiivsetest asjadest. Kui see tegevus kõiki osapooli, mitut naist ja mitut meest, rahuldab, siis tõesti: "Why not!"," rääkis Raudsepp "Aktuaalsele kaamerale".

Peaosatäitja Margus Grosnõi sõnul on näidend väga hästi kirjutatud.

"Hea lihtne lugu, midagi keerulist ei ole, see on kõigile arusaadav. Lihtsalt need lumepallid, mis veerema pannakse, neid ei suuda lõpuks John enam miskit pidi kinni hoida ja kõik kasvab üle pea," sõnas ta.

Kes tahab aga vaadata "Oi, Johnny" järge "Võrku püütud", sel tasub pilk peale heita Ugala teatri mängukavale. Margus Grosnõi tunnistas, et ta pole oma rollikuju Margus Tabori esituses veel näinud.

"Vaadanud ei ole, aga Margusega sain ma kokku ja siis sai mõnusalt lõõbitud, et kas see on saatus, et mõlemad Margused mängivad sedasama tegelast, üks siis nooremat ja teine vanemat, just ühel ajal," ütles Grosnõi.

"Oi, Johnnyt" vaatama minnes võiks olla vähemalt 14-aastane.