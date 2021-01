Galerii: Kiviõli aurupungikunstnik avas vanas koolimajas muuseumi

Eestis haruldast kunstisuunda, ulme alamžanrisse kuuluvat aurupunki rakendav kunstnik Konstantin Maltsev tegutseb taaskasutuse põhimõtete järgi, kasutades oma loomingus materjale, mis muidu ära visataks.

"Selle suuna vastu tekkis mul huvi, kui ma nägin Bulgaarias ühes kaubanduskeskuses koletist, mis oli tehtud auto varuosadest. Tulin koju ja internetis otsides leidsin, et selle kunstisuuna nimi on aurupunk. Mulle see meeldis ja hakkasin kõike kättejuhtuvat kasutama oma töödes," selgitas Maltsev "Aktuaalsele kaamerale".

Esimese tööna allveelaeva valmistanud kunstnik saab oma loominguks inspiratsiooni tavaliselt enne magama jäämist. Ideid kogub ta ka reisidelt. "Moskvas käies nägin Relvapalatis keisrikrooni. Tegin sellest pildi ja koju jõudes valmistasin sellegi oma käe järgi."

Materjali aitavad kunstnikul koguda ta sõbrad. "Paljud toovad mulle vanu mikroskeeme ja vanu printereid. Ma lammutan need tükkideks ning leian palju kasulikku, mida ma saan kasutada oma teostes," selgitas Maltsev.

Muu hulgas on kunstnik Konstantin Maltsev jäädvustanud oma kunagise bändi koosseisu.