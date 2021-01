Kunstiinstitutsioonid ja vabakutselised koostavad kunsti valdkonna arengukavaa

Lisaks mõeldakse arengukavas välja võimalikke lahendusi ja ühiseid tegevusi jätkusuutliku kunstielu tagamiseks ja kitsaskohtade leevendamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arengukava pannakse kokku Eesti Kunstnike Liidu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse eestvedamisel.

"Dokument ise ei lahenda probleem, aga see on meile hädavajalik töövahend. Kui oleme kirja pannud kõik kitsaskohad, mida kunstivaldkonnas on üsna palju, alates ravikindlustuse puudumisest, rahvapensionist, mida paljud meie liikmed saavad ja töötasud, mis puuduvad tegelikult kunstivaldkonnas. Ja palju palju muud. Et me kõik püüaksime neile probleemidele selle dokumendi abil leida lahendusi ja töötaksime selle nimel koos, leeevendada kõiki neid muresid, et saaksime keskenduda meie igapäevasele loometööle," ütles Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard.

Dokument peaks valmima järgmise poolaasta jooksul. Kunsti valdkonna arengukavast on Eestis aastaid räägitud, kuid teostamiseni jõuab see esmakordselt.