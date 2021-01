Jaan Kaplinski 80. sünnipäeva tähistatakse virtuaalse konverentsiga

22. jaanuaril kell 11 algab MS Teams keskkonnas kirjanik Jaan Kaplinski 80. sünnipäevale pühendatud konverents "Luuletused on elanud maakeral juba eotseenist saadik".

Konverentsi avavad kultuuriministeeriumi, Tartu linna, kirjanike liidu ja kirjandusmuuseumi esindajate tervitussõnad ning Jaan Kaplinskile pühendatud virtuaalnäituse esitlemine.

Ettekannetega esinevad kirjandusteadlased Thomas Salumets, Arne Merilai, Tiina Kirss, Leena Kurvet-Käosaar, Mart Velsker, Ene-Reet Soovik, Märt Väljataga, Sirel Heinloo ja Joosep Susi. Kaplinski ökoloogilisest mõtlemisest kõneleb ajaloolane Marek Tamm, kajasõnadest eesti ja hiina keeles keeleteadlased Jingyi Gao ja Karl Pajusalu. Marju Lauristini ja Sirje Kiini ettekanded on pühendatud meenutustele kaugemast ja lähemast minevikust.

Konverents püüab peakorraldaja professor Arne Merilai sõnul pakkuda uusi sissevaateid kirjaniku loomingusse ja mõttemaailma. "Kirjanik Jaan Kaplinski on suur eesti luuletaja, esseist ja mõtleja. Teda on tõlgitud paljudesse keeltesse ning tema looduslik maailmavaade on mõjutanud meid ja maailma."

Konverentsile järgneb mälestuse osa ja Tartu luuleteatri ja üliõpilaste kirjandusringi Ellips luulekava "Kaplinski tagasiminek". Luulet esitavad Aare Pilv, Arne Merilai, Helo Kaplinski, Kersti Unt, Kerstin Vestel, Lisanna Lajal, Marja Unt, Saara Lotta Linno, Siim Lill, Sirel Heinloo, Toomas Leppik. Video tagavad Janno Simm ja Kris Moor.

Konverentsiga saab liituda siit.