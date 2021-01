Galerii. Vilen Künnapu avas näituse maailma peatamise maastikest

Haus galerii avas arhitekti ja kunstniku Vilen Künnapu personaalnäituse "Maailma peatamise maastikud", mis on eksponeeritud läbi galerii kahe korruse.

Künnapu eksponeerib näitusel valdavalt suureformaadilisi akrüülmaale, mis on ekspressiivsed, omalaadse geomeetria ja märgisüsteemiga teosed, milles on suur annus teadlikult rõhutatud naivismi.

Vormiliselt tegeleb Künnapu oma maalidel sama probleemikäsitluse ja töövõttestikuga nagu arhitektuuriski – jõulised värvilahendused ja erinevate arhitektuurielementide eklektika.

"Need on sellised maailma peatamise maastikud", sõnas Vilen. "Ma visualiseerin oma maalidel rohkem tuttavlike linnade ja maastike energeetikat kui nende täpselt tõelisust. Ise loodan, et minu vaataja saab sellest teistmoodi reaalsusest "laksu", millest toibudes ei ole ta enam heas mõttes kunagi päris endine."

Vilen Künnapu tutvustab näitust galeriis isiklikult reedel, 22. jaanuaril vahemikus 16.00–19.00.