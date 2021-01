Tiia Toomet abikaasa Jaan Kaplinski haigusest: vähemalt ei pea ta tegelema enam elu tüütute pisiasjadega

"OP" käis külas kirjanik Jaan Kaplinskil ja tema samuti kirjanikust abikaasal Tiia Toometil. Kuigi Kaplinski on viimased neli aastat põdenud amüotroofilist lateraalskleroosi ehk ALS-i, pole see kõnevõime kõrval ära võtnud tema võimet kirjutada. Positiivse poolena tõi Toomet välja, et vähemalt ei pea Jaan tegelema enam nii palju elu tüütute pisiasjadega.

Jaan Kaplinski saab 22. jaanuaril 80-aastaseks. 50 sellest ajast on ta olnud koos Tiia Toometiga. Kõige-kõigematest hetkedest rääkides sõnas Toomet, et neid on olnud väga palju.

"See aeg, kui lapsed olid väikesed. See aeg, kui me käisime noorte inimestena Saaremaal matkamas jalgsi ja jalgratastega. See, kui me hilisemal ajal oleme talvedel, külmadel aegadel soojadel maadel kahekesi. See, kui me oleme oma maamajas suvel, sügisel, talvel, kevadel."

Päeval, kui neid sai 50 aastat abielu täis, läksid nad kahekesi Kiidjärvele majja, kus nad olid suvel enne abiellumist. "Käisime ka veel Taevaskojas ja see oli tõesti väga ilus käimine. Aga meil oli ka suurem plaan, me otsustasime, et me laseme end laulatada pärast 50-aastast kooselu."

Kuigi tol päeval nad teatud põhjustel seda teha ei saanud, laulatati nad kuu aega hiljem Ridala kirikus, ühes Eesti kõige vanemas kirikus meheks ja naiseks. "Preester, kes seda tegi, ütles, et lõpuks ma sain ausaks naiseks pärast 50-aastast kooselu."

Jaan Kaplinski on viimased neli aastat põdenud ALS-i ja Toometi sõnul on see aeg õpetanud seda, et elada tuleb alati sellega, mis parajasti on. Selles hetkes ja sellistena nagu inimene parajasti on.

"Ei ole sugugi nii, et kõik on ainult halb ja läheb allapoole. Aga niisuguses elus on omad rõõmud, omad tegemised. Sa lihtsalt pead leppima selle eluga nagu ta on ja võtma sealt nii palju kui sel hetkel saad," selgitas Toomet, kes on enda sõnul nüüd abikaasa Jaan Kaplinski suuvooder.

"See on asi, mida mõned naised lausa igatsevad, sest tavaliselt mees segab ikka vahele ja ei taha, et naine nii palju räägiks. Mina võin nüüd rääkida nii palju kui ma tahan ja Jaan ei saa sugugi vahele segada," tõdes ta.

"Aga eks me räägime omavahel ikka. Ma saan midagi aru, kui ta räägib, ta ikka katsub aeg-ajalt rääkida midagi. Midagi ma saan aru ja kui ei saa aru, siis ma ütlen, et kirjuta üles ja siis ta kirjutab ja siis me saame jälle omavahel suhelda."

Olukorrast olenemata on Jaan Kaplinski olnud Toometi sõnul väga töökas – avaldanud raamatuid, kirjutanud tekste ja lugenud teiste raamatuid.

"Ta istub arvuti taga ja kirjutab ja loeb kogu aeg. Mingis mõttes on haigus andnud talle selle võimaluse, et ta ei pea tegelema elu tüütute pisiasjadega nii palju. Selles on oma positiivne pool," tunnistas Toomet.

"Nii et kirjutamiseks annab see haigus võimalust küll. Ta ei võta ära seda mõtteteravust või intellekti, aga võtab ära sõrmed. Praegu pole veel viga, aga tasapisi lähevad need ka. Aga siiamaani on saanud kirjutada, lugeda ja kõike."