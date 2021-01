Jaan Pehk: Türi koolil on suur osa selles, et muusika minu juurde tuli

"Selle kooliga seoses käisin erinevates koorides, lauluansamblites, puhkpilliorkestris ja õppisin erinevaid pille. Kindlasti oli siin Türil nooruse ajal koolis käimisel suur osa selles, et muusika mu juurde tuli," rääkis muusik Jaan Pehk kultuurisaates "OP".

Olgugi et uues koolimajas viibis Pehk saate salvestuse ajal esimest korda, pakkus ka uus maja nostalgiat ja viis mõtetes muusiku tema enda kooliaega.

"Ma tunnen sidet ikka. Ma vaatan aknast välja ja ma näen Türi kirikut. Kui vaatan teisest aknast välja, näen Türi vana koolimaja ja täna olen ma siin majas küll esimest korda, aga ma juba tunnen, et siin on väga mõnus karisma," sõnas Pehk, viidates arhitektuuribüroole Karisma, kes ka uue koolimaja autoriks on.

Arhitekt Kai Süda tõdes, et koolimaja projekteerimine on emotsionaalsem, kui muude ehitiste kavandamine.

"Me oleme kõik haridusteega seotud ja kõikidel arhitektidel hakkab kohe nii palju enda mälestusi peale trügima. Jube raske on neist lahti rebida, sest protsesside käigus toovad kõik näiteid ainult enda koolidest – mis töötas, mis ei töötanud. Kogu seda mälestust integreeritakse nendesse töödesse," märkis Süda.

Arhitekst Risto Parve lisas, et nad proovisid luua võimalikult hubase kooli, kuhu kooliperel oleks hea tulla ja kus neile olla meeldiks.

Türi põhikooli direktori Ervin Jürisoo sõnul ongi uuest koolimajast rõõmu palju ning koolipere on looduga väga rahul.

"Kui ta oli valmimas ja suvel õpetajatega tulime seda karpi vaatama ja oli sajune ilm, siis tekkis küll selline tunne, et kuhu me oleme sattunud. Aga kui päike hakkas paistma ja sai natuke viimistletud, siis juba tekkisid esimesed rõõmud," meenutas Jürisoo.

Türi põhikool ja spordihoone. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Uus spordihoone vahetab aga pimeduses värvi.

"Kuna spordihoone maht on hästi kõrge, siis meil oli mulje, et ta peaks olema natuke ebamaisem, et ta ei oleks selline tüüpne kast, sest kiriku kõrvale parki me ei saa natuke robustset ja mittedünaamilist objekti tuua ja seetõttu valmis ka fassaad, mis on läbikumav, natuke laperdav ja veider. See värvimäng annabki täpselt selle ebamaisuse, mis tegelikult peidab seda mahtu, aga loob täiesti uue illusiooni siia," kirjeldas Süda.

"Ma arvan, et seda koolimaja ja ka seda spordihoonet, mis siin koolimaja kõrval on, oli ka väga vaja ja ma usun, et see kõik liidab kogukonda ja Türi kooli saavad kõik õppima tulla, kes soovivad," ütles Pehk.