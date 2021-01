"Käärid"

Režissöör: Margus Talvik

Teresa Liivak on elanud üheksas kohas, kuid oma koduks nimetab ta valget Ford Transitit, mille sisustuse on ta ehitanud ise, et kaubikus olevas juuksuritoolis lõigata kõige eriilmelisemate meeste juukseid ja habet. Film mõõtmatust vabadusest ja oskusest sellega midagi ka pihta hakata.

Režissöör ja operaator Margus Talvik, helirežissöör Tanel Paats, produtsent Robert Kõrvits.

"Lil Eesti"

Režissöör: Taavi Arus

Soundcloud'i ja raadio DJ Siim Nestori mahitusel on toimumas Eesti muusikas midagi sellist, mida ammu pole nähtud, ammugi mitte kuuldud. Uus laine. Uued karakterid. Uus Eesti. Lil Eesti! Ühe generatsiooni lühianatoomia Eestis 2020. aastal.

Režissöör, operaator ja monteerija Taavi Arus, produtsent Ivar Murd.

"Paradiis"

Režissöör: Andres Keil

Tartu Descartes'i kooli 5B klassis õpib 12-aastane tüdruk Shahad. Film vaatab tüdruku igapäeva, mis pole aga päris igapäevane igapäev. Shahadi perekond põgenes kuus aastat tagasi Süüriast sõja eest. Neli aastat tagasi jõudsid nad siia, oma uude koju. Kuidas neil läheb?

Režissöör Andres Keil, operaator Madis Reimund, produtsendid Jaak Kilmi ja Andres Keil.

"Matz"

Režissöör: Eliza Benina

Noor ja särtsakas Eesti paraujumise täht Matz Topkin on tähelepanuväärne nii kiiruse kui ka isiksuse poolest. Matz on eeskujuks noortele ujujatele, kuid temas on midagi, mida ta võib õpetada igaühele. Matzi puue avastati alles sündides, seega tuli see suurele perele üllatusena.

Režissöör Eliza Benina, operaator Helena Kõiv, monteerijad Philip Kaat ja Eliis Paas, produtsent Marianna Kaat.