Vanemuise kontserdimajas tuleb ettekandele Veljo Tormise "Eesti ballaadid"

Tormis on loos põiminud eesti jutustavad rahvalaulud sümfoonilise koega ja filosoofilise sõnumiga dramaatiliseks lavaeeposeks.

Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost peab oluliseks Vanemuise praegusel, 151. hooajal keskenduda just Eesti heliloojatele ning tõstab esile nende seost Vanemuise ajalooga. Veljo Tormise "Naiste laulud" ja "Meeste laulud" on kunagi Vanemuise laval kõlanud, nüüd on kord "Eesti ballaadideni" jõudnud.

Vanemuise teatri ja Vanemuise kontserdimaja koostöös valminud kontsertettekanne tuleb esitamisele oma jõududega. Laval on Vanemuise sümfooniaorkester ja ooperikoor ning soleerivad Vanemuise solistid Pirjo Jonas, Karmen Puis, Rasmus Kull, Simo Breede ning kooriartistid Katrin Kapinus, Eve Kivisaar, Siiri Koodres, Helen Hansberg, Helen Nõmm, Lembi-Liis Ebre, Kristiina Hovi, Grete Oolberg, Oliver Timmusk jt.

"Eesti ballaadide" libreto on koostanud Lea Tormis, tekstid seadis kirjakeelde folklorist Ülo Tedre. Valguskunstnik on Priidu Adlas (Eesti Draamateater).