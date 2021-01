"Eesti ballaadid" jõuab Vanemuise lavale tartlaste omal jõul

Möödunud augustis oli Veljo Tormise 90. sünniaastapäev, mille puhul otsustasid ka tartlased tema suurteose "Eesti ballaadid" Vanemuise lavale tuua, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Regivärsilist laulu ja müstilist meloodiat esitavad Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester. Dirigent Risto Joost peab märgiliseks, et teos jõuab lavale tartlaste omal jõul, mis on selle mastaapse töö puhul haruldane.

"Ongi paslik, et igapäevaselt muusikateatris osalev orkester, koor ja solistid seda teost esitavad. Päris kindlasti me ei tee seda puhtalt rahvalikus võtmes, see regivärsilise muusika meloodiline tõlgendus on meie poolt natuke teises võtmes, kui päris muusikud seda teeksid," ütles Joost.

Tormise "Eesti ballaadid" valmis 1980. aasta Moskva suveolümpiamängude kultuuriprogrammi tarbeks ja selle algne vorm on kantaat-ballett. Vanemuise versioonis siiski tantsulist elementi ei ole.

"Me ei tahtnud teha midagi, mis oleks selline natukene balletti ja natuke kantaati meenutav. Pigem me keskendume muusikale ja üritame seda regivärsilisust ja orkestratsiooni vormi inimesteni tuua," sõnas Joost.

Teose kontsertettekanne tuleb seekord esitamisele vaid ühel suurejoonelisel korral, neljapäeval Vanemuise kontserdimajas.

Klassikaraadio aga salvestab kontserdi ja see jõuab raadioeetrisse vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.