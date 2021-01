Ivi Rausi uus album valmis suvises Kadriorus

"Oleme sõbrad olnud väga pikka aega," rääkis Rausi "Terevisioonis". "Tema on kirjutanud tekste, aga ise ütleb, et ta ei ole luuletaja."

Rausi on ka ise varasemalt avaldatud Eesti kullafondi kogumike näol harjutanud kätt muusikale sõnade kirjutamisega, kuid seekord tundis, et tahaks kellegi teise tekste kasutada. "Tundsin, et aeg on küps. Mõtlesin, et kust saab häid tekste, sest kriitiline meel on enda suhtes nii palju suuremaks läinud. Siis tuligi Anneliis meelde."

"Osad tekstid olid tal juba valmis, käisin ja lappasin neid, et vaadata, mis hakkab minu hindega helisema kaasa," rääkis Rausi.

Pea kõik lood uuel albumil on sündinud suvises Kadriorus, kui Kõivuga koos loomelaager tehti. "Seal on kõike. Osad lood sündisid kevadel, kui oli see esimene lockdown ja suurem osa sündis suvel."