ETV2 toob veebruaris ekraanile linnaruumi põnevad käsitlused

2. veebruaril kell 21.30

"Elutud elamispinnad"

Kinnisvara on maailmas muutunud fondide, ärimeeste ja röövkapitalismi mängumaaks. Maailma kinnisvara koguväärtus ületab enam kui kahekordselt planeedi majanduse suuruse. Enam pole üürileandjatel ja kinnisvaraomanikel nägusid, vaid nendeks on kasumit jahtivad börsiettevõtted. Elamispinda ei osteta elamiseks, vaid investeerimiseks. Ent kuidas mõjutab selline olukord ühte põhilist inimõigust kodule, mis muutub kinnisvarakoletise paisudes üha võimatumaks missiooniks järjest rohkemates maailma paikades? Mida enam muutub kinnisvara kaubaks, seda rohkem müüvad finantsettevõtted seda varana, mille väärtus peab pidevalt kasvama - mida rohkem, seda uhkem. Võrrandi teisele poole jäävad aga kodudest lahkuma sunnitud inimesed, kes ei jaksa enam üüride hinnaralliga kaasa minna, ja kõikjale kerkivad üheülbaliste pilvelõhkujate linnakud, kuhu ei

osteta kodusid, vaid investeerimisobjekte. Inimesed aga on kõigest mutrikesed, kellel pole enam rahalist võimekust enda ehitatud linnades elada ja kesklinnade pooltühjades kvartalites uitavad kodutud.

Elutud elamispinnad Autor/allikas: pressimaterjalid

9. veebruaril kell 21.30

"Maailm jalge ees"

Jeremy Workmani dokumentaalfilm on ühtaegu armastuskiri New Yorgile ja meeldetuletus, kui erakordne võib olla avastusrõõm, nagu seda kogeb peategelane Matt Green. Ta on otsustanud läbi käia kõik New Yorgi tänavad, mis teeb ühtekokku kõvasti üle 12 000 km. Ta ei oska seletada, miks ta seda teeb, kuid on selle nimel loobunud tööst, korterist ja varast. Avastused, mida ta linnas kõndides teeb, on talle parim tasu.

Maailm jalge ees Autor/allikas: pressimaterjalid

16. veebruaril kell 21.30

"Miks me sõidame jalgrattaga?"

Hollandis on jalgrattaid rohkem kui inimesi, kuid hollandlased ise ei märkagi oma erilist rattakultuuri. Lisaks sellele, et rattasõit on tervislik ja majanduslikult kasulik, vaadeldakse filmis selle vähem märgatavaid mõjusid linnaplaneerimisele ja –arengule, linnaelanikele ja ühiskonnale tervikuna.

23. veebruaril kell 21.30

"Kass Amsterdamis"

Kass Abatutu viib meid silmiavardavale retkele, oma kodulinna Amsterdami tänavate varjatud soppidesse. Me avastame, et sagimist täis ajalooline Hollandi pealinn pole mitte üksnes täidetud värvikirevate inimestega, vaid ka erinevate metsikute loomadega. Abatutu muudab linnalooduses toimuva naljakaks ning kaasahaaravaks elamuseks kogu perele. Sa ei vaata enam Amsterdami või

isegi oma kodulinna enam kunagi sama pilguga! Tunnustatud loodusfilmide tegijatelt.