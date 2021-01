Rakvere teatrikinno jõab Jaanus Tepomehe esimene fotonäitus

Jaanus Tepomees sai neli aastat tagasi vanaemalt vanaisa töökorras vana Smena fotokaamera. Esimese filmi kõik pildid õnnestusid ja sel hetkel toimus kirglik armumine analoogfotograafiasse. Juhusest on saanud järjepidevus ning see jätkub ja on aja jooksul vaid süvenenud ning loonud läbi uute kaamerate, kaadrite, katsetamiste kaudu sügavamaid ja mitmetahulisemaid kihte Tepomehe loomingule läbi fotokunsti.

Aastate jooksul on kogunenud palju materjali ja on aeg näidata killuke nendest laiemale avalikkusele. Kõik näitusel olevad fotod on tehtud vanade analoogkaameratega ja 35mm filmilintidele. Esimeseks näituseks on valitud inimesed nende igapäevaelu hetkedes. Valdavalt portreefotod – kultuuritegelasi väljaspool töösituatsiooni, samas ka ka fotograafi lähedasi ja reisidel kohtutud võõrastest. Analoogkaameraga kaasnevad võimalused luhtumiseks, mis võivad luua hoopis uued kunstilised võtted ja võimalused. Fotodelt kiirgab vastu analoogkaamera kaudu tabatavat atmosfäärilist ilu.

Hetk, mis on pildistaja ja pildistatava vahel. Hetk, mis jääb filmilindile ja kandub seeläbi läbi tekkinud atmosfääri ja olukorra vaatajani. Lood silmapilgust, vaatest, mõttest, ilust.

"Minu jaoks on analoogfotograafia juhuslikkus nii ehe ja elus. Inimesed nendel fotodel on sedavõrd kõnekad ja emotsioon selgesti loetav. Inimeste silmist kiirgab palju. Ma armastan inimesi enda ümber ja püüan seda ka fotole saada," sõnas Tepomees.

Septembris avati näitus Draama festivali raames Vanemuise teatri väikeses majas. Jaanus Tepomees peab oluliseks, et Tartust liigub näitus edasi just Rakverre.

"Olen pärit Lääne-Virumaal asuvast Alekvere külast. Õppisin Muuga Põhikoolis ja Rakvere Reaalgümnaasiumis. Mul on väga hea meel ja suur rõõm, et minu fotonäitus rändab minu kodukanti, mis on mind kujundanud ja inspireerinud," ütles Tepomees.

Näitus jääb teatrikinos avatuks kevadeni.