Tammsaare kirjanduspreemia saab Kristiina Ehin

Järva Vallaraamatukogu direktor Karmen Velitšinski ütles ERR-ile, et valik tehti Ehina luulekogu kasuks seetõttu, et see käsitleb teemasid, mis on ka Tammsaarele väga olulised.

"Ehin kirjutab tänapäevaselt ja ühiskonnakriitiliselt ning teoses on teemad, mis kõnetavad nii vanemaid kui ka praeguseid põlvkondi," lausus Velitšinski.

Ehin saab preemia kätte 24. veebruaril Albu rahvamajas.

18 teose seast valiti välja viis raamatut, mida žürii kõrgelt hindas. Need olid Ira Lemberi "Tütarlaps maalilt", Vahur Afanasjevi "Õitsengu äärel", Mihkel Muti "Mägrad hernes" ja Ain Küti "Kuldse medaljoni mõistatus".

Velitšinski nentis, et maainimesed üldiselt kaasaegset luulet väga ei loe, küll aga klassikalisemaid autoreid, nagu Marie Under ja Mats Traat. Ta märkis, et raamatukogu külastajad eelistavad "lihtsamaid" raamatuid.

Koroonaviirus pole Velitšinski sõnul inimeste raamatukogude külastamist takistanud.