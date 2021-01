Haapsalu harrastusteater avas nõukogudeaegse olmekraami näituse

Näitus "Ajarännak XX sajandisse" keskendub möödunud sajandi 1970. ja 1980. aastate olmekultuurile. SEE Teater korraldab igal sügisel Haapsalu nostalgiapäevi ja selline väljapanek on teatril mõttes olnud juba ammu, kuid nostalgiapäevade ajal pole selleks lihtsalt ruumi olnud.

"Meil on inimesed toonud ja meie enda lapsepõlvemälestused. Lihtsalt inimesed teavad, et me kogume neid asju ja hoiame neid ilusti ja noh.. äge värk on," rääkis SEE Teatri liige Roman Sultangirejev.

Eksponaatide valik on väga kirev ja mälestusi kerkib pähe kõigil, kes on sündinud enne 1990. aastaid.

"Olmetehnika, koolivormid, kooliasjad, elektroonika, suusad, sporditarbed, riided, mööbel, köögitarbed, see kõik, millega me oleme üles kasvanud," rääkisid teatri liikmed Eve Merima ja Roman Sultangirejev.

Praeguse plaani järgi tegutseb SEE Teatri ajutine muuseum aprilli lõpuni.