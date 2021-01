Galerii: ETV2 eetrisse jõuab värske portreesaade Väino Puurast

Kõik need aastad on legendaarne laulja suutnud säilitada lapsemeelsuse ja siira elurõõmu ning tema pea 50 aastat kestnud abielu Sirje Puuraga on paljudele eeskujuks. Lähedased kirjeldavad Väinot kui hea südamega helget inimest, kelle seltskonnas juba igav ei hakka.

Väino Puura juubelisaates heidetakse pilk operetitähe elu eredamatele hetkedele koos tema sõprade, kolleegide ja lähedastega.

"Väino Puura. Krutskitega romantik" on ETV2 eetris pühapäeva õhtul kell 21.40.

Pühapäevane teemaõhtu ETV2-s on samuti pühendatud Väino Puurale.

Kell 19.30. "Tähelaev"

Kell 20.30 "Armastusest palju laule loodud... Sirje ja Väino Puura"

Kell 21.10 "Eesmärk pühendab abinõu"

Kell 22.40 "Siin me oleme!"

Kell 23.50 "Sa oled mu majakas"