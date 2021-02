Raamat "Vana-Võromaa päevapiltnikud" koondab fotograafide loomingu ja elulood

Võrumaal tegutses alates 19. sajandi teisest poolest palju fotograafe, kes teisi pildistades jäid ise tahaplaanile.

"Raamat kaalub kuskil kaks kilo ja siia mahub sisse pikema elulooga viiskümmend fotograafi-päevapiltnikku ja lisaks veel kolmkümmend. Nii et kaheksakümmend-üheksakümmend nime on praegu teada," rääkis raamatu koostaja Ago Ruus "Aktuaalsele kaamerale". "See on ikka suur-suur hulk inimesi, kes on ühel või teisel määral andnud oma panuse fotograafia arengusse."

Raamatusse on kogutud toonaste päevapiltnike fotosid, millel on rohkem kujutatud lihtinimesi ning nende argist elu.

"Loomulikult pildistasid need kutselised fotograafid põhiliselt kõik leeripildid, koolipildid, matused, laulatused ja nii edasi. Aga mind huvitasid just niisugused pildid, mis kujutavad lihtinimesi, olustikulised pildid," selgitas Ruus ja lisas, et tollal tehti vähehaaval ka veidi kunstilisemaid pilte.

Vana-Võromaa päevapiltnike lugudele on oodata ka järge.