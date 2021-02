Suri näitleja Hal Holbrook

Holbrook sündis 17. veebruaril 1925. aastal Clevelandis. Ta alustas näitlemisega 17-aastaselt, kui astus Clevelandi Cain Parki teatris üles populaarses naljamängus "The Man Who Came to Dinner", vahendab BBC.

Pärast sõjaväeteenistust Newfoundlandis II maailmasõja ajal õppis Holbrook Ohio osariigis Granville'is Denisoni ülikoolis. Hiljem siirdus ta New Yorki ja õppis näitleja Uta Hageni juures. 1950. aastatel astus ta üles CBS-i seebiseriaalis "The Brighter Day".

Ta võitis oma esimese Emmy 1971. aastal töö eest NBC draamasarjas "The Bold Ones: The Senator" ja võitis veel kaks auhinda komandör Lloyd Bucheri mängimise eest 1973. aasta telefilmis "Pueblo", mis rääkis USA spioonilaeva tabamisest Põhja-Korea poolt aastal 1968.

Emmy võitis ta ka USA president Abraham Lincolni kehastamise eest minisarjas. Muuhulgas astus ta üles ka telesarjades "West Wing", "The Sopranos", "Bones", "Grey's Anatomy" ja "Hawaii Five-0".

Holbrook oli filmidest peamiselt tuntud Deep Throati rolli eest filmis "All the President's Men" (1976), aga tegi rolle ka filmides, nagu "Magnum Force" (1973), "Capricorn One" (1978), "The Fog" (1980), "Wall Street" (1987), "The Firm" (1993), "Into The Wild" (2007), "Water for Elephants" (2011) ja "Lincoln" (2012).

Enim kuulsust tõi Holbrookile Ameerika kirjaniku Mark Twaini kehastamine nii teatrilaval kui ka televisioonis. Ta pälvis selle rolli eest Broadway laval 1966. aastal Tony auhinna ja 1967. aastal esimese oma kümnest Emmy nominatsioonist. Oma pika karjääri jooksul võitis Holbrook neist Emmy nominatsioonidest viis.

Ta jätkas Twaini kehastamist ka 90. aastates, astudes üles Broadwayl ja enam kui 2200 korral üle kogu riigi. "Mark Twain on põhjus, miks ma hommikul voodist üles saan," ütles Holbrook 2014. aastal.

2008. aastal sai 82-aastaselt temast vanim näitleja, kes kunagi Oscarile nomineeritud. Nominatsiooni pälvis ta parima kõrvalosa eest filmis "Into the Wild". Tema rekordi ületas 2018. aastal Christopher Plummer, kes võitis samas kategoorias auhinna 88-aastaselt.

Viimastel aastatel astus ta palju üles USA telesarjades, nagu "Sons of Anarchy", "Rectify" ja "Designing Women".

Ta oli abielus kolm korda. Ta abiellus oma kolmanda naise Dixie Carteriga 1984. aastal ja nad olid abielus kuni viimase surmani 2010. aastal. Holbrookist jäävad maha kolm last, kaks kasutütart ning kaks lapselast ja kaks kasulapselast.