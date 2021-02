Kultuuriportaalis selguvad Kultuurkapitali preemiate laureaadid

4. veebruaril alates kell 8.35 kuni 13.00 avaldatakse kultuuriportaalis kaheksa videot, milles selguvad kõik Kultuurkapitali elutööpreemiate laureaadid. Videotest meenutavad nii need inimesed ise kui ka nende kolleegid tehtud töid ja säravamaid hetki.

Pärastlõunal saab portaalis vaadata intervjuusid sihtkapitalide aastapreemiate saajatega: kell 14 "2020. aasta kujutavas ja rakenduskunstis", kell 15 "2020. aasta audiovisuaalses kunstis" ja kell 17 "2020. aasta rahvakultuuris".

Õhtu lõpetab kell 20 algav Kultuurkapitali preemiatele pühendatud "OPi" erisaade, kus portreteeritakse 2020. aasta arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, helikunsti, kirjanduse, kehakultuuri ja spordi, kujutava ja rakenduskunsti, näitekunsti ning rahvakultuuri valdkonna peapreemiate laureaate. Kõigi laureaatidega tehtud intervjuud jõuavad ka ERR-i kultuuriporaali.

"Sel aastal on meil võimalus teha kõike tavapärasest erinevalt ja kuigi on kahju, et ei saa korraldada preemiagalat, kus Kultuurkapitali kaheksa valdkonna esindajad kokku saaks, annavad laureaatide videoportreed võimaluse saada nende inimestega lähemalt tuttavaks ja seeläbi mõista ka nende tööd ja suurust paremini," ütles Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates 1995. aastast ning need on rahalised. Kultuurkapitali peapreemia on suurusega 7000 eurot ja elutööpreemia 10 000 eurot. Preemiapäeval antakse välja ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad, mille suurus on 1000 kuni 4000 eurot.

Kultuurkapitali preemiate laureaadid saavad alates 2013. aastast ka kuldse preemiakera, millele autorid Risto Tali ja Rait Siska on nimeks pannud "Jonnakas".