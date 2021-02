Tšellist Marko Ylönen oma haruldasest pillist: taolisel pillil on oma kindel iseloom

Bachi tšellosüidi kavaga üles astunud Marko Ylönen mängib pillil, milletaolist sageli näha ega kuulda ei õnnestu.

"See on 1721. aasta tšello Firenzest," rääkis Ylönen "Aktuaalsele kaamerale". "Selle ehitas Bartolomeo Cristofori, kes tegi esimese klaveri, forte. Ta ehitas ka tšellosid, mida on tänapäeval maailmas vaid kuus-seitse tükki ja see on üks neist."

Taoline vana pill on tema sõnul oma kindla iseloomuga. "Neid peab oskama käsitleda, veenda."

Taolised vanade meistrite tehtud muusikainstrumendid on professionaalide seas küll väga hinnas, aga jäävad enamuste mängijate jaoks kättesaamatuks. Sama hinna eest võiks ka endale kesklinna kinnisvara soetada.

"Neid on maailmas küll, aga need on tänapäeval nii kallid, et lähevad otse kollektsionääridele, pankadele ja sihtasutustele. Noortel mängijatel pole võimalik neid endale soetada, eriti mis puudutab Itaalia vanu hinnalisi pille. Neid on maailmas loetud arv ja juurde ei tule," selgitas Ylönen.

Ylöneni sõnul avaldub vana ja väärika pilli võlu heas kontserdipaigas, mida Estonia kontserdisaal kahtlemata on. "See saal on suurepärase akustikaga. Mida parema pilliga siin mängida, seda paremini instrument ja saal omavahel kokku kõlama hakkavad."