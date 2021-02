Plaadifirma DUX andis välja ERSO, Mihkel Polli ja Mihhail Gertsi koostöös valminud plaadi

Värskel helisalvestisel kõlab Sergei Rahmaninovi kolmas klaverikontsert, mida peetakse klaverimuusika üheks tippteoseks, ning Eduard Tubina klaverikontsertiino. Solist on tunnustatud eesti pianist Mihkel Poll, ERSO-t juhatab Mihhail Gerts.

Sarnaselt Mihkel Polli varasematele plaatidele, millel kõlab Helena Tulve, Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa kõrval Maurice Raveli, George Enescu ning Bela Bartoki looming, kombineerib ta ka äsja ilmunud plaadil teadlikult Eesti ja maailmakuulsate heliloojate teosed.

"Olen erakordselt õnnelik, et pikaaegne koostöö Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga on viinud kahe minu jaoks väga südamelähedase klaverikontserdi plaadistamiseni ning CD-l ilmumiseni. Eriliselt rõõmsaks teeb asjaolu, et orkestrit dirigeerib Mihhail Gerts, kellega meid seob pikaaegne ühine tee muusikas ning elus," rääkis Poll.

"Solistina on tõeliselt inspireeriv tunnetada orkestri kaasaelamist, toetust ning pühendumist ühisele musitseerimisele. Tõelise loomingulise vabaduse annab tunnetus, et solisti impulsse toetab ja kannab edasi detailideni muusikat tundev ning tunnetav maestro. Olen nende kogemuste eest südamest tänulik Eesti Riiklikule Sümfooniaorkestrile ning maestro Mihhail Gertsile ning loodan väga, et tänu vastilmunud plaadile jõuavad meie ühised loomingulised püüdlused ka kuulajateni."