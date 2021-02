Arvustus. Aktuaalsus pole Sleaford Modsi maha jätnud

Nottinghami duo Sleaford Modsi uuele albumile "Spare Ribs" oleks olnud justkui ühiskondlik tellimus, sest ühelt poolt oli aasta täis ärritavaid teemasid ja arenguid, ning teisalt oli sotsiaalse närviga duo eelmine album "All That Glue" (Rough Trade, 2020) kogumik, mitte aga stuudioalbum uue ja värske materjaliga.

"Spare Ribs" õigustab ootusi, sest ülesehituselt ja ka sisuliselt laetuselt on see ilmselt üks duo paremaid. Üsnagi vaheldusrikkal albumil teevad kaasa ka Amy Taylor Amyl & The Sniffersist ning Billy Nomates, mõlemad esindavad postpost-punki uut lainet, ühiskondlikult kriitilist ja tundlikku nagu ka Sleaford Mods, mille muusikaliseks varjuks on kunagise postpungi hoovusega segatud hiphop, grime ja oi!-punk.

Sleaford Modsi muusikat võib nimetada ka kolme duuri elektroonikaks. See lihtsus on Sleaford Modsi relv ja needus üheaegselt - monotoonsed ja minimaalse lahendusega elektroonilised taustad võimaldavad ühelt poolt peale lugeda/räppida seda, mis südamel, teisalt aga lihtsalt täita ettevõetud vormi.

Aktuaalsus pole Sleaford Modsi veel maha jätnud, ehkki tegemist on juba 11. stuudioalbumiga. "Spare Ribsil" leiab viiteid päevakajalistele teemadele nagu viiruskriis, Brexit, millest kõigil kõrini, või hirm võõramaalaste ees. Samas lubavad Jason Williamsoni ja Andrew Fearni riimid või tekstid end lugeda ka poliitiliselt suhestumata, kuna nad väljendavad seda, mida tunneb ja mõtleb lihtne briti tööinimene, on tal siis tööd või mitte. Sleaford Mods on alates 2007. aastast olnud Inglismaal ventiiliks, mille kaudu auru välja lasta, "Spare Ribs" näitab, et kütet veel jätkub.