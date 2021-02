Kultuuriministeerium annab 12. veebruaril kell 13.00 üle tänavused kultuurisõbra tunnustused. Otseülekannet on võimalik jälgida ERR-i kultuuriportaalis, üritust viib läbi Grete Lõbu.

"Koroona-aasta peegeldus kahtlemata Kultuurisõbra konkursile tehtud ettepanekutest ja olukorra kirjeldustest vastu, pikaajalised koostöösuhted said erilise tähenduse just möödunud aastal, kultuurisektorile oli äärmiselt tähtis, et riigieelarve toetuse kõrval ei kadunud ära erakapital, kuigi kriis lõi valusalt kõiki," kinnitas valikukomisjoni juhtinud Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

Kultuuriministeeriumile laekus tunnustamiseks sel korral 41 ettepanekut. Nende seast valiti välja 21 kultuurisõpra ning kolm peapreemia laureaati ehk aasta kultuurisõpra. Aasta kultuurisõpradele kingitakse tavapäraselt kunstnik Kärt Ojavee teos "Undefined Useful Object". Kõik tunnustused annab üle kultuuriminister Anneli Ott.

Kultuurisõbra valikukomisjoni töös osalesid lisaks Kultuuriministeeriumi valdkonnajuhtidele ka Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismi, loomemajanduse ja võrgustike toetuste valdkonnajuht Riin Roosalu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Lisaks Kultuurisõprade tunnustamisele esinevad tseremoonial ka Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja ning Marianne Leibur ja Jalmar Vabarna.