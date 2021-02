Suri stsenarist Jean-Claude Carriere

Esmaspäeval suri 89-aastasena Prantsuse stsenarist Jean-Claude Carriere, kes olnud nomineeritud Oscarile stsenaariumide eest filmidele "The Unbearable Lightness of Being" (1988), "That Obscure Object of Desire" (1977) ja "The Discreet Charm of the Bourgeoisie" (1972). Carriere'i pere teatas, et ta suri loomulikel põhjustel.

Carriere tegi palju koostööd Luis Bunueliga, kirjutades stsenaariumid filmidele "Diary of a Chambermaid" (1964), "Belle de Jour" (1967), "The Milky Way" (1969) ja "The Phantom of Liberty" (1974), samuti rahvusvaheliselt tuntud arthouse-teostele ja Oscarile nomineeritud filmidele "That Obscure Object of Desire" (1977) ja "The Discreet Charm of the Bourgeousie" (1972), vahendas Variety.

Ta jõudis elu jooksul töötada enam kui 75 filmi juures, neist nimekaimad "The Tin Drum" (1979), "The Return of Martin Guerre" (1982), "Valmont" (1989), "Cyrano de Bergerac" (1990) ja Nagisa Oshima "Max, Mon Amour" (1986). Volker Schlondorffi lavastatud "Plekktrumm" võitis nii võõrkeelse filmi Oscari kui ka Cannes'i Kuldse Palmioksa.

Carriere oli filmi- ja televisioonivaldkonnas tegev veel hiljuti ning töötas muuhulgas Philippe Garreli 2020. aasta filmi "The Salt of Tears" juures.

Ta on varasemas intervjuus öelnud, et selleks, et saada stsenaristiks, tuleb jääda filmi tegemise juures alandlikuks ning välja käia ideid. "Stsenaristi töö ei tähenda ainult stsenaariumi kirjutamist ja tehnilise poole tundmist. Tema töö ja ülesanne on leida uusi ideid. See on väga oluline, et sa suudaks välja pakkuda terve kimbu uusi ideid, mitte ainult ühe."

Carriere võitis 1963. aastal Oscari lühifilmi "Happy Birthday" eest. 2014. aastal pälvis ta elutöö Oscari.