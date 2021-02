Suri ansambli The Supremes asutajaliige Mary Wilson

Wilsoni esindaja sõnul suri laulja esmaspäeva õhtul ootamatult oma kodus Nevadas ning surma täpne põhjus ei ole teada, kirjutab Consequence of Sound.

1959. aastal sai Wilsonist ansambli The Primettes liige, kuhu kuulusid ka Florence Ballard, Diana Ross ja Betty McGlown. 1962. aastal McGlown lahkus ansamblist ja trio võttis kasutusele nime The Supremes.

Vahemikus 1964–1969 avaldas The Supremes 12 esikoha lugu, seades sellega rekordi kui enim esikohasingleid teinud ansambel USA-s. The Supremesi tuntumad lood on näiteks "Baby Love", "Come See About Me", "Stop! In the Name of Love", "Back in My Arms Again" ja "You Can't Hurry Love".