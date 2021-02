Maarja Jakobson: olen emaksolemist võtnud liiga tõsiselt

Jakobson rääkis muu hulgasoma aastast Saksamaal ja teatriaastate algusest Eestis ning sellele järgnenud emakssaamise ja -olemise ajast.

"Ma olen väga suure pühendumusega olnud ema ja jälginud kasvamist ning võtnud seda väga tõsiselt. Liiga tõsiselt, saan ma tagantjärele aru. Aga ei õnnestunud sellest pääseda."

Ta selgitas, et tema põlvkonna emad on sellised, et emaks saamisel tühistus see, mida nende vanemad teadsid. "Ega meil emadest ei olnud suurt midagi võtta. Emade õpetussõnad äkki nagu ei lugenud või me ei pidanud neid oluliseks. Nii palju uut infot oli kõige kohta – sünnituse kohta, laste kohta."

Jakobson tunnistas, et sattus ökoemade või looduslähedaste jm esoteerilisse seltskonda, misjärel tundus, et nõukaaegsetest teadmisest ei ole midagi võtta. "Ema ütles, et ta ei mäleta ka eriti enam midagi. See kõik oli nagu teisiti."

Ta tõdes, et siiamaani on tal vajadus emana teha kõike perfektselt. "Aga see on nii tavaline, et "nüüd ma teen kõik täiuslikult ära". Aga ma kohtan seda kogu aeg ja eriti juhtub see siis, kui sul on esimene laps," märkis ta.