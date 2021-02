Tartu 2024 produktsioonikoordinaatoriks saab Heigo Teder

Teder on kultuurisündmuste produtsent, kes on 20 aasta jooksul töötanud erinevates teatrites. Viimased kuus aastat tegutses ta Ugala teatri korraldusjuhina, enne seda kaheksa aastat Rakvere teatris. Tederi portfellis on pea kolmesaja kultuurisündmuse idee loomine ja korraldamine.

"Uues ametis produktsioonikoordinaatorina saan isiklikele kogemustele tuginedes luua etenduskunstnikele ja artistidele paremaid esinemistingimusi, pakkuda lavastusmeeskondadele omapoolset tuge," rääkis Teder.

"Juhin initsiatiivi, mille eesmärk on Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate jaoks välja töötada digitaalne tööriistakast järgmise projektitaotlusvooru ideede arendamiseks – seda nii esinejate, korraldajate kui ka kultuurisündmust külastavate inimeste vaatenurgast."

Sellise kõiki pooli võrdselt tähtsustava kultuurisündmuste teenusdisaini süsteemi loomine motiveeris Tederi sõnul teda kultuuripealinna meeskonnaga ühinema. "Tunnen, et Euroopa kultuuripealinna väärtused ühtivad suuresti mu isikliku maailmavaatega."

Produktsioonikoordinaatori üks tööülesandeid on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avatseremoonia algidee väljatöötamine koos lavastusmeeskonna moodustamisega. Tiitliaasta avatseremoonia avab 2024. aastal Euroopa kultuuripealinna Tartus ja Lõuna-Eestis ning sellest saavad osa kümned tuhanded pealtvaatajad kohapeal ja teleülekande vahendusel kogu Euroopas.

Sihtasutus Tartu 2024 tiimis on kokku kaks produtsenti. Tartu 2024 valmiva kultuuriprogrammi sündmusi toetab oma ekspertiisiga Heigo Teder, teabe- ja turundusvaldkonna produtsent on Kaspar Aug, kes on endine Genialistide klubi arendusjuht, muusikasündmuste produtsent ja DJ. Tema fookuses on turundussündmuste produtseerimine.