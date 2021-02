Narva Aleksandri kirik saab maa-aluse juurdeehituse

Praegu on varisemisohtlik kuppelsaal külastajatele suletud, kuid rekonstrueerimise lõppedes avatakse seal 500 istekohaga kontserdisaal, kus saab ka jumalateenistusi pidada.

"Kõik, mis meil praegu viletsas ja avariilises olukorras on, remonditakse. Lisaks plaanime me, et siia ehitatakse suur orel ja inimesed saavad orelihelisid nautida," ütles Narva Maarja koguduse abiõpetaja Vladimir Batuhtin "Aktuaalsele kaamerale".

Tänaseks valminud eelprojekt lahendab puudused, mis segasid kirikut kontserdisaalina kasutada. Suurimaks muutuseks on kiriku kõrvale rajatav maa-alune juurdeehitis abiruumide ja uue sissepääsuga publikule. Aleksandri kiriku kuppelsaali välisilme praktiliselt ei muutu.

"See ruum on ise ka väga ilus ja muljetavaldav ja seal on näha need ajaloolised kihistused. Ühesõnaga sellistel esteetilistel põhjustel, aga ka akustilistel põhjustel, me jätame saali siseviimistluse selliseks, nagu ta on, ainult konserveerime seda. Meie eesmärk on eksponeerida seda väga ägedat, aja jooksul niimoodi kulunud viimistlust," sõnas OÜ Kaos arhitektid vastutav arhitekt Margit Aule.

Ehitustöödele kuluv summa, mida siseministeerium valitsuselt taotlema hakkab, selgub projekteerimise lõppedes sügisel. Varasema hinnangu järgi võiks Aleksandri kiriku rekonstrueerimisele kuluda kuni neli mljonit eurot.