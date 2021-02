Arvustus. "Malcolm & Marie" kui armastuse odüsseia

Esmapilgul on režissöör Sam Levinsoni – kes on ennekõike tuntud julge noortesarja "Euphoria" poolest – värske koroonatingimustes valminud kammerdraama "Malcolm & Marie" liiga ilus, et tõsi olla. Peaosades on ilusad inimesed, kes tegutsevad maalilises villas, lisaks on kogu pilt keeratud mustvalgeks, mis annab toimuvale veel eriti lummava varjundi. Ahjaa, muusika on ka vaieldamatult imekaunis.

Illusioon üleelusuurusest ilust saab püsida aga vaid loetud minutid. Filmilavastaja Malcolm (John David Washington) jõuab koos elukaaslase Mariega (Zendaya) oma uue filmi esilinastuselt hilistel öötundidel koju. Emotsioonidest tulvil ning kerges õnne- ja alkoholijoovastuses läheb käima aga pingpongitav dialoog, kus ei tehta ühtki järelandmist. Veidi alla kahe tunniga käivad peategelased läbi omamoodi metamorfoosi: kordamööda kisuvad nad lahti haavu, mille olemasolust neil aimugi polnud, ning kahtluse alla seatakse nende koosoleku põhialused.

"Malcolm & Marie" Autor/allikas: Netflix / outnow.ch

Sellelt pinnalt pole keeruline näha võrdlusmomenti Edward Albee legendaarse näidendiga "Kes kardab Virginia Woolfi?". Tõsi, kui seal lähevad suhteuperpallid palju hullumeelsemaks ja võtavad kohati jaburaid pöördeid, siis "Malcolm & Marie" pole nii maniakaalne ja ekstravertne, vaid peategelaste keeruline konflikt on palju väiksem ja isiklikum. Pole ka teist paari, kelle peal masohhistlikult oma kooselu karisid läbi mängida, vaid nad peavad kahekesi oma probleemid lahti murda.

On raske ette kujutada, et Washingtoni ja Zendaya kehastatud armastajate enesehävitajalik tüli võiks kunagi toimuda kellegi teise silme all. See on ainult neile kahele, kaamera tungib Levinsoni käe all niivõrd isiklikku ruumi, mida kinolinal näeb harva. "Malcolm & Marie" näitabki ennekõike seda, kui ebaratsionaalne ja sõnulseletamatult keeruline on armastus. Kes käitub õigesti? Kellele jääb vaidluses viimane sõna? Kas teisele haiget tegemine tähendab, et sa ei armasta teda? Need küsimused pole midagi uut, aga niivõrd ausalt, eluliselt ja – veidral kombel – ebafilmikult ei räägita neist peaaegu kunagi.

Võib-olla just seetõttu on ka "Malcolm & Marie" kriitikutele kümnel eri moel hambusse jäänud. Küll heidetakse ette filmiteemalisi metatasandeid, mis mõjuvad paljude arvates eneseimetlejalikult; küll arvatakse, et üks valge režissöör ei peaks niiviisi mustanahaliste probleemidest rääkida; küll kritiseeritakse näitlejate mängu ja peetakse seda ebausutavaks. Seda nimekirja võiks pikalt jätkata ning kuigi ma pole ühegi väljatoodud aspektiga nõus, siis saan neist väga hästi aru. Levisoni lavastamismeetodis on omamoodi ebakorrapärasus, mis võib esmapilgul konventsionaalse kriitiku tupikusse juhatada.

"Malcolm & Marie" Autor/allikas: Netflix / outnow.ch

Režissöör mängib kavalalt vaataja ootustega. Võib ju tunduda, et "Malcolm & Marie" on üks järjekordne romantiline draama: kaks võluvat Hollywoodi superstaari on pandud peaosadesse ja vaikselt keritakse lahti nendevaheline konflikt. Selle eelduse pinnalt võiks oodata, et Levinson annab kõik võtmed ekraanil toimuva lahtimuukimiseks vaatajale kätte ehk lihtsalt istu ja oota, kuidas filmitegija lõikab sulle selle loo mõnusalt suupärasteks tükkideks.

Õnneks teeb lavastaja antud juhul vastupidist: Zendaya ja Washingtoni armastuse lugu avaneb ilma selge narratiivi ja kontekstita, pole ka mingit pehmendavat sissejuhatust, vaid vaataja ees rullitakse lahti lihtsalt ühe suure ja elumuutva tüli lugu. Miniplahvatused ilmuvad eikusagilt, kiindumus ja armuavaldused vahelduvad sekund hiljem jälestuse ja mõistmatusega. See pole armastuse klantspilt, kus keerulistele küsimustele on alati olemas lihtsad vastused.

Parimat filmikunsti kirjeldab see, kui linateoses toimuvast olulisem on hoopis ekraani ees olev vaataja. Need on hetked, mil film töötab kui katalüsaator, sidudes kokku mõtteniite, mille vahel muidu ehk seost ei näinudki, ning andes vastuseid küsimustele, mida varem küsidagi ei osanud. "Malcolm & Marie" teeb just seda: Washington ja Zendaya suudavad näidelda nii täpselt (või äkki hoopis mitte-näidelda?), et nad muutuvad inimesteks. See kõlab pragmaatiliselt, aga nii tõesti on: nad pole enam tegelased teleriekraanil, vaid päriselt kaks armastajat. See pole näideldud elu, vaid elu näitemäng, kus iga järgmine käik on ettearvamatu ja ootamatu.

"Malcolm & Marie" Autor/allikas: Netflix / outnow.ch

See kõik nõuab aga vaatajalt ülimat empaatiat, sest erinevalt umbes miljonist teisest romantilisest draamast pole peategelaste otsuseid võimalik loogiliselt seletada. Miks sa hakkad halvustama ja aasima oma kallimat, keda sa just hetk varem suurimate armuavaldustega üle valasid? Miks te keerate tülile üha uusi ja uusi vinte peale? Need küsimused näitavad aga vaataja emotsionaalset küündimatust, sest kes meist käitub päriselt keerulises olukorras nii, nagu peaks?

Inimese suurim voorus (ja samal ajal ka pahe) on eksimine, meid muudavad eriliseks just väikesed vead, millele me ei suuda ühtki selgitust anda. "Malcolm & Marie" näitabki just seda, et armastuse aluseks ei pruugi olla mitte kallima inimese tugevused, vaid hoopis nõrkused. Samuti joonistub ekraanil imeliselt välja see, kuidas tõeliselt valjuhäälne, ebamugav ja vastik tüli võib olla parim asi ühe suhte jaoks. Naljaga pooleks võib vist isegi öelda, et see on hea õppefilm kõigile lumehelbekestele, kes pärast esimest tüli otsustavad lahku minna....

Kui ootate "Malcolm & Mariest" klassikalist romantilist draamat, siis võib ekraanil toimuv vihaseks ajada. Siin pole turvalist eskapismi ja ilusaid helesiniseid unistusi, küll aga näeb imekaunist ja pisarateni liigutavat lugu kahest noorest inimest, kes teineteist päriselt armastavad. Üks viimase aja suurimaid filmielamusi.