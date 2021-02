Kinodesse jõuab film "Konverents" Nord-Osti pantvangikriisist

"Konverents" valiti eelmisel aastal maineka Veneetsia filmifestivali programmi. Filmi Eesti-poolne tootja on Nafta Films, kes vastutas filmi järelproduktsiooni, muusika ja heli eest. Filmi helilooja Sten Šeripov kiidab režissöör Ivan Tverdovski delikaatset teemakäsitlust, öeldes, et sageli kardetakse filmis nõnda keerulisi teemasid ette võtta ning ka rahastajaid on sellistele projektidele väga raske leida.

"Selle filmi juures on tähelepanuväärseks see, millisel viisil vene noor režissöör, kes on hetkel Vene režisööridest kõige olulisemaid, millisel viisil ta käsitleb seda teemat," rääkis Šeripov.

"Kuivõrd delikaatselt, diskreetselt ta seda käsitleb, mis hõlmab kogu posttraumaatilist stressi, kogu seda keerulist olukorda, kuhu filmi peategelane satub Nord-Osti pantvangidraama järel. Kuidas inimene sellises olukorras, kus väljapääsu pole, kuidas inimene püüab leida lunastust, püüab korrastada seda elu, mis on ühe hetkega paisatud täiesti segamini."