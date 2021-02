Rakverre tuleb Edith Kotka-Nymani skulptuur

Viie töö seast valiti võitjaks osaühingu Kivi Kunst kavand "8aastane Edith", mille autorid on skulptor Gea Sibola Hansen ja arhitekt Mai Šein. Võidutöö kujutab kulunud kohvril seisvat ja valgustatud aknaraamile toetuvat tütarlast.

Skulptuuriansambel, kuhu kuulub ka pink, tuleb Rakveresse Pikk tänav 22 asuvale platsile.

"Rääkides ta pere ja tuttavatega, siis just Pikk tänav oli Edithi koolitee, seal üle tee on Kaitseliidu maja ja ta oli päris aktiivne naiskodukaitses ehk see koht on tema liikumisteega väga seotud," rääkis Rakvere abilinnapea Laila Talunik "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta seisab, nõjatudes aknalauale, ja vaatab kaugusesse. See kuidagi kajastus ju ka tema reisides tagasi siia, kus ta panustas ka lastekodudesse. Meil on arhitektiga planeeritud, et pink läheb soojaks, mis iseloomustab tema soojust ja tähelepanelikkust," selgitas skulptor Gea Sibola Hansen.

Rakvere linnavalitsuse teatel oli Edith Kotka-Nyman Rakvere hea tahte saadik, kes panustas pikki aastaid Rakvere ja Rootsi Sigtuna kommuuni vaheliste tihedate ja viljakate koostöösidemete loomisesse pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, õpetas eesti keelt ning tutvustas Eesti ja Rakvere kultuuri- ja ajalugu.

Kotka-Nyman sündis 4. mail 1932. aastal Tallinnas, kuid tema lapsepõlv möödus Rakveres. 1944. aasta sügisel põgeneti perega Rootsi. Rootsis lõpetas ta gümnaasiumi ja kahel korral ülikooli, esmalt kunstiajaloo ja prantsuse keele alal, hiljem eesti filoloogina. Edith Kotka-Nyman õpetas Rootsi eestlastele eesti keelt, koostas ja andis koos kolleegiga välja eesti keele õpikuid ja lugemiku.

1990. aastatel loodi sõprussidemed Rakvere linna ja Sigtuna kommuuni vahel, mille töös Edith Sigtuna-Rakvere sõprusseltsi esimehena aastaid aktiivselt osales. Ta oli tõlk ja giid, sõpruslinna eesti keele õpetaja ja eesti kultuuriloengute pidaja, Rakvere ajaloo väsimatu tutvustaja, elav kontakt kahe linna inimeste vahel. Rakvere linna aukodaniku tiitli pälvis Edith Kotka-Nyman 1998. aastal. Ta suri 7. aprillil 2017.

Rakverel on kaks aukodanikku. Helilooja Arvo Pärdi auks püstitati linna 2010. aastal skulptuur "Noormees jalgrattaga muusikat kuulamas," mille autorid on Aivar Simson ja Paul Mänd.