Fine5 tantsulavastus uurib mehelikkust ja naiselikkust

Taustahelides kõlavad muuhulgas ka Locki pea 20 aastat tagasi Setumaal välitööde käigus salvestatud loodushelid. "Arm" esietendub neljapäeval Sakala 3 teatrimajas. Koreograaf on Simo Kruusement, tantsijad Eneli Rüütli ja Argo Liik.

"Tantsulavastus "Arm" suuremalt räägib inimesest. Millisel moel on mehelikkuse ja naiselikkuse ürgsed minipildid aja jooksul muutunud. Küsime, kui palju on mehes meest ja mehes ka naiselikkust. Ja vastupidi - kui palju on naises naiselikkust ja naises mehelikkust," selgitas koreograaf Simo Kruusement "Aktuaalsele kaamerale".



"Loomulikult keerleb heliline atmosfäär ka lavastuse põhiteema ümber," lisas muusikaline kujundaja Gerhard Lock. "See on ju skaalal arm kuni arm. Arm kui haav ja arm kui armastus. Ja see heli on võimeline tekitama ka sellel skaalal tundeid. Isegi selliseid tundeid, mida vaataja ei pruugi osata seletada. Vaataja istub heliruumi ühes otsas, praktiliselt heliruumi sees. Me kaasa meid selle läbi, et tulge meile sinna atmosfääri ja kogege ja suhestuge iseendaga isiklikult."