Rakvere teater peatab 24. veebruarini etendustegevuse

"Üks teatritöötaja on andnud positiivse proovi ning kuigi tegemist ei ole trupi liikmega, siis meie kõigi ohutuse nimel peatame me etendustegevuse 19. kuni 24. veebruarini. Sellega soovime me tagada, et nakkus ei saaks edasi levida ning me saaks loodetavasti lähimas tulevikus ohutult lavadele naasta," märkis teater oma avalduses.

Teatrikino jääb avatuks. Ärajäänud etenduste piletid vahetab teater ümber või ostab tagasi. Teavet selle kohta leiab Rakvere teatri veebilehelt.