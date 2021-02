Maarja Mitt-Pichen: olen endale külge saanud prügihullu tiitli

Muuhulgas tuli jutuks ka näitlejatari suur huvi - aiandus ja taimed. Mitt-Pichen rääkis, et jõudis aianduseni tänu oma abikaasale, kes Räpina aianduskoolis mõnda aega õppis. "Me tegime maja taha aia. Sellest tuli väga tore peenar. Sain ise ka kaevata istutada, rohida, kasta," rääkis ta. "Mind huvitavad söödavad taimed, lehtkapsas, lehtpeet, ravimtaimed, tüümian, spinat."

Taimeteemadest edasi liikudes räägiti ka näitlejatariga keskkonnateemadest üldisemalt. "Ma olen saanud endale vist enda teadmata mingi prügihullu või ökohullu tiitli külge, aga see on väga oluline teema minu arvates. Seesama kliima soojenemise kontekstis - kui kõik teadvustaks seda, et kui sorteerime prügi, juba see on pisike samm, mida igaüks saaks teha, et kliima ei soojeneks sellise kiirusega nagu ta praegu teeb."

Mõtlemine, et kõike saab millekski kasutada, on ta enda sõnul vanaemalt kaasa võtnud. "Asjade äraviskamine on minu jaoks väga keeruline. Ma pigem ei osta mingit asja, kui saan aru, et see on mõttetu prügiallikas," rääkis ta. "Kui mul on kõht tühi ja lähen toidupoodi, siis ma äkki pigem võtan lahtise banaani ja ei osta mingit pähklipakki. Samas kui nii ütlen, siis võib juhtuda, et lähen poodi ja ostan pähklipaki," naeris näitleja.

"Kunagi ei tea, mis situatsioon on, miks sa teed selle valiku, mis sa teed," ütles ta ja selgitas, et tema sõnul on kohati keeruline lubada endast midagi, sest siis on suur pinge ka teiste inimeste poolt. "Kõik otsivad sinult siis seda viga, vaatavad, kust saaks konksu taha. Ma ju sõidan oma kõige vanema autoga maailmas, mis on täielik CO2 allikas. Samas mulle tundub, et ma pigem sõidan selle auto ribadeks, kui et hakkan millegi uue vastu vahetama," arutles ta keskkonnasõbraliku eluviisi paradokside üle.