Arvustus. Mustvalge öö

"One Night In Miami"

Ükskord Ameerika kodanikuõiguste liikumise ajal 1960ndatel kohtusid neli sõpra Miami hotellitoas. Muusik ja soulikuningas Sam Cooke, NFL-i superstaar Jim Brown ja vastuoluline poliitaktivist Malcolm X tähistasid Cassius Clay (kellest varsti sai Mohammed Ali) raskekaalu tiitlivõitu. Filmis on naeru ja jäätisesöömist, kuid ka konflikti ja pinget. Aga ennekõike on õhtu täis avameelset jutuajamist.

"One Night in Miami" tutvustab tegelasi sisutihedate vinjettide kaudu, nagu pandaks kokku superkangelaste meeskonda. Cassius Clay avavõitlus on ehk veidi liiga vastu-vahtimist-metafoor, kuid sobilik. Tasujate meeskond suure V-ga Võitluseks, nagu Malcolm X seda nimetab, mustade inimeste eest Ameerikas. Rassismil on eri vorme, individuaalsest süsteemseni, ilmselgest irvitamisest naeratuse ja passiivsuseni. Jim Brown kohtub vana sõbraga, kes ühel hetkel imetleb teda kui sportlast, kuid teisel hetkel ei saa teda tuppa kutsuda, kuna n-id pole majas lubatud. Mustade kogukonnas valitseb konflikt ja Malcolm X-is süveneb rahulolematus Nation of Islami tegevusega. Filmi süžee on piisavalt arusaadav, et ka teemakaugem vaataja suudab toimuvat jälgida, ent kahjuks lähevad mõned nüansid siiski kaduma, kui puuduvad eelteadmised Nation of Islamist ja tolleaegsetest sündmustest. Loodetavasti inspireerib "One Night in Miami" mõnda vaatajat pärast lisa lugema.

Filmidel, mis põhinevad tegevusvaestel teatrilavastustel, nagu see – põhimõtteliselt on kogu lugu inimestest, kes jutlevad lühikese aja jooksul ühes asupaigas – on ees väljakutse anda edasi elava etenduse energiat kinoekraanil montaaži ja kinematograafia abil. "One Night in Miami" pole energiaküllane lõbusõit, kuid see on mõjuv ja piisavalt varustatud tagasivaadete ja keskkonnavahetustega, et mõjuda dünaamiliselt.

Filmi suurim pluss on tugevad osatäitmised. Ma ei tea, kas kõik neli näitlejat esitavad päris veatult oma portreteeritavate idiolekte, kuid nad kõik on karismaatilised tegelased, keda on põnev ekraanil jälgida. Rolle toetab tugev dialoog, mis on vahel ka üsna ilutsev, nagu näidend. Võib jääda mulje, et see pole eriti realistlik esitus, ent nii Malcolm X kui Cassius Clay olid äärmiselt andekad kõnelejad, viimane tuntud oma teatraalse kõnepruugi ja väljapeetuse poolest.

Nende meeste ühiskonnarollid – et nad on avalikud persoonid, meelelahutajad, kuulsused – , avavad aruteluks rassi ja diskrimineerimise erinevad aspektid. Avalike persoonide vigu ja eksimusi kiputakse üldiselt nägema isiklike puudujääkidena. Seda juhul, kui nad kuuluvad enamusrahva hulka. Vähemuse liige, kes saab tuntuks (nagu need neli afroameeriklast) muutub tahtmatult esindajaks – oma rahva saadikuks. Ükskõik, millised vead neil on isikuna, need kantakse kohe tervele kogukonnale. See omakorda toob kaasa tohutu pinge ja vastutuse.

Põhjalike arutelude vahel süstemaatilisest rassismist ja Võitlusest peitub konflikti tuum hoopis Sami ja Malcolmi suhtes. Sam loob muusikat laiadele massidele: mahedaid armuballaade ja muud taolist. Ta teenib produtsendina tegutsedes kõvasti raha, tuues sel moel rikkust iseendale ja ka oma kogukonnale. Kuid Malcolm soovib, et Sam kasutaks ligipääsu laiale publikule selleks, et levitada sõnumit mustade kogemustest, isegi kui see tähendaks väiksemat edu. Mõlemat seisukohta esitatakse võrdselt põhjendatult ja kuigi film kaldub veidi ühe poole, siis ei anta lõplikku vastust. Vaatajatele jäetakse piisavalt mõtisklemismaterjali.

Kuigi USA kultuuriruum on vägagi erinev meie omast, tasub ka eestlastel vaadata ja mõtiskleda rassi- ja vähemusrahvaste teemadel. USA (ja Euroopa ja Eesti) ühiskond on viimase 60 aasta jooksul kõvasti muutunud, ent Võitlus pole kaugeltki läbi, nagu viimased aastad on näidanud. Filmgi on magushapu. Süstitakse rõõmu ja optimismi, et ükskord nad võidavad niikuinii, kuid järgneva kahe aasta jooksul tapetakse neljast mehest kaks …