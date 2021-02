Saabastega kass läks lemmikmuinasjututegelase rahvahääletust juhtima

Lõpusirgele on jõudnud esimest korda toimuv Eesti rahva lemmikmuinasjututegelase valimine. Pühapäeval lõppeval rahvahääletusel on seni enim hääli saanud saabastega kass.

Lasteekraani kodulehel saab valida veerandsaja muinasjututegelase vahel, kelle esitasid konkursile muinasjutusõbrad jaanuarikuus. Enim kordi esitatud saabastega kass on end konkurentidest veidi lahti rebinud ka esimese kahe hääletusnädalaga.

""Saabastega kass" on ikka üks väga armastatud muinasjutt ja praegu õmblengi kodus saabastega kassi. Meil on ju välja pandud taas loosiauhinnad ja oligi mõte selline, et vaatame, kuidas hääletatakse, ning lemmikud saab teha muinasjutumänguasjaks, mis loosime hääletajate vahel välja," ütles üks muinasjutukonkursi korraldajaid Ruth Linnard.

Saabastega kassile järgnevad häälte arvult Kakuke ja Tuhkatriinu. Ruth Linnard ise hoiab vargsi pöialt Eesti muinasjututegelastele.

"Kui kandidaate esitati, siis Eesti muinasjututegelasi esitati alguses päris vähe, aga pärast tuli juurde. Ja kui nüüd vaadata hääletamistulemusi, siis Eesti muinasjuttudest on reinuvader rebane neljandal kohal, siis on veel kratt päris populaarne. Vanapaganal on ka 13 häält ning vaeslaps jääb sinna krati ja vanapagana vahele," sõnas Linnard.

Tabeli tipus on ka kaunitar muinasjutust "Kaunitar ja koletis" ja punamütsike.

Kahest lõpphääletusele jõudnud hundist on rohkem hääli kogunud "Punamütsikese" hallivatimees.

Eesti rahva lemmikmuinasjututegelane kuulutatakse välja 14. märtsil toimuval muinasjutupäeval.