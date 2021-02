Tiit Paulus teenetemärgist: see on hea tunne, et oled kellelegi vajalik olnud

Tiit Paulus pälvib presidendilt Valgetähe V klass teenetemärgi. "Olen kohmetunud, ei oska miagi selle kohta öelda," ütles Paulus, kuuldes ERR-ilt suurt uudist. "See on hea tunne, oled kellelegi vajalik olnud," lisas ta.

Paulus on pikaaegne muusikapedagoog Kuressaare Muusikakoolis. "Elan juba pool teadlikku elu Saaremaal. Hakkasin Kuressaares Kingissepa laste muusikakoolis 1989. aastast õpetama kitarrimängu, seal varem polnud sellist võimalust. Nii on see lihtsalt juhtunud ning töötasin intensiivselt kuni 71. eluaastani, siis lõpetasin ära," rääkis ta.

Vahetevahel ta siiski veel mõne projekti ette võtab. "Vaikselt nokitsen edasi, teen bändidele, orkestritele lugusid ja seadeid, kuigi koroonaajal on kõik muidugi löögi all," rääkis Paulus. "Praegu me oleme aasta aega hoopis erilises seisundis, kõik muusikud kaebavad, et rasked ajad, mis siis minusugusest vanast pensionärist rääkida. Palju rohkem on kultuurielu kokku tõmmanud."

Muusika on tema elus siiski tähtsal kohal ning saadab teda ka kõige argisematel toimingutel. "Kui hommikuputru keedan, siis mul on ikka internetiraadio džässiraadio peal ja kuulan lemmikmuusikat."