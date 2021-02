Cave ja Ellis on koostööd teinud peaaegu 30 aastat, nii ansamblis The Bad Seeds kui ka mitmetel filmide jaoks tehtud heliribadel, kuid "Carnage" on esimene partii lugusid, mis nad on välja andnud duona, vahendab Consequence of Sound.

Cave kirjeldas albumit kui "brutaalset, aga väga ilusat albumit, mis on teinud endale pesa keset ühiskondlikku katastroofi". Ellise sõnul oli "Carnage'i" tegemine "kiirendatud protsess täis intensiivset loovust". "Need kaheksa lugu olid ühel või teisel kujul valmis esimese kahe ja poole päevaga," märkis Ellis.

Nick Cave and the Bad Seedsi seni viimane album "Ghosteen" ilmus 2019. aastal. Möödunud aastal andis Cave välja live-albumi oma Idiot Prayeri nimelisest karantiiniaja veebikontserdist.

Cave ja Ellis on andnud oma ühispanuse ka Marianne Faithfulli uuel albumil "She Walks In Beauty", mis ilmub aprilli lõpus. Faithfull salvestas albumi koostöös Ellisega, Cave mängib albumil klaverit ning oma helitekstuuridega panustab ka Brian Eno.