Tartu Elektriteater toob ekraanile arhitektuuriteemalise filmiprogrammi

Havannat, Madridi, New Yorki, Pariisi, New Jerseyt ja teisi linnaruume sisaldava kava on kokku pannud kuraator ja urbanist Kadri Lind. "Filmide taustal ju ongi peaaegu alati linn, aga just mängufilmidest rääkides on kuidagi ikkagi tunda, kui režissööril on mingit eriline tähelepanu või armastus selle keskkonna suhtes. Tunnetus on hoopis teistsugune," rääkis Lind "Aktuaalsele kaamerale". "Mängufilme on hästi põnev vaadata sellise pilguga, et ta ei ole ainult taust, vaid võib-olla ka tõuge, miks keskne karakter teeb ühe või teise valiku."

Mängufilmidest on kavas Agnes Varda 1962. aasta Pariisis filmitud "Cleo 5-st 7-ni", John Carpenteri kultusfilm "They Live" ning südasuvisele jalutuskäigule läbi Madridi viiv "Augusti neitsi". Viis dokumentaalfilmi lahkavad erinevaid linnalisi nähtusi, näiteks "Natura Urbana" uurib Berliinile iseloomulikku taltsutamata linnaloodust. Filmid "PUSH" ja "Havanna katustel" räägivad erinevate nurkade alt linnade eluaseme kitsikuse probleemist.

"Linnad on ju tugev jõuväli, kus on poliitikud, arendajad, arhitektid. Nende filmide põhjal võib öelda, et mõnikord võib tavainimene jääda fookusest välja. "Havana katustel" räägib sellest, kuidas on Havannas suur kogukond inimesi, kes eluaseme puudusel on surutud kõige üles," rääkis programmi kuraator Kadri Lind.

Esmaspäevast peab Elektriteater kuuks ajaks uksed sulgema, ent linnafilmide programmi saab pühapäevaga näidatud. Kino eestvedaja Andres Kautsi sõnul on praegusel ajal eriprogramme planeerida küll keeruline, ent kinohuvilisi on saali seni siiski jõudnud. "See avafilm on tasuta, nii et sinna inimesed on registreerunud. 50 protsenti saalist on täis registreeritud ja me panime registreerimise kinni. Teised seansid ega ühtegi piletiga seanssi välja müüdud ei ole," rääkis Kauts. "Arvata on, et võib-olla mõni seanss võib-olla tuleb poole saali kanti, mis praeguses olukorras ongi maksimumid ja suured saalid meie jaoks. Aga siia tõenäoliselt ikkagi tuleb natuke rohkem inimesi, kui tavaliselt igapäevaselt kinos käib."