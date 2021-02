Tartus ja Tallinnas esietendub üks maailma lühemaid kammeroopereid

Solistid Maria Listra, Annely Peebo, Marko Matvere ja Mati Turi koos Tallinna Kammerorkestri ja Tõnu Kaljustega toovad tempoka 9-minutilise melodraama publiku ette Mehis Pihla lavastuses.

Kontserdisari Kõrvaring pakub kõnekaid teoseid, mis aga harva kontserdisaalides kõlavad. Etendused toimuvad neljapäeva õhtul Tartu Ülikooli aulas ning homme ja ülehomme Tallinnas, Mustpeade majas.

"Idee on kaardimäng, see on meie elu praegu. See läheb nii või naa, ja teatud stiihia, mis taolistes mängudes on alati teretulnud, kui inimesed seda teevad, et kaarte mängiad," rääkis dirigent Tõnu Kaljuste "Aktuaalsele kaamerale". "Need teosed on peaasjalikult Ameerikast ja see, mis on Ameerikast, on tihtipeale kompleksivaba paljudes asjades. Nii ka selle helilooja pisiooper, mis on fookusega terviklik teos, ja miks mitte seda ooperiks kutsuda."

"Kogu see lühinäidend on üles ehitatud Ameerika keskklassi kodanlusele, kes täidavad oma tühja vaimu ehk vaakumit kaardimänguga, mis iseenesest juba on asendustegevus," selgitas solist Marko Matvere.

Solist Annely Peebo nimetab enda tegelast üpris ühekülgeks. "Ma pean tunnistama, et see minu roll on väga niisugune ühepõikne, et tal ei ole väga palju värve, ja see daam Sally unistab ainult ühest asjast, paabulinnu sulgedega kaabust. Ja seda lauset kuulete kümneid kordi selle üheksa minuti jooksul, et värve pakkuda ei saa, aga kooslus on väga värviline ja tore. Erilisem kui teised nähtud ooperid."