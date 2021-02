Blondiest saab koomiks

Z2 Comics kombineerib koomiksis bändi ajaloo kunstiliste tõlgendustega kümnest nende loost. Koomiksi autorid on Amanda Conner ja Jimmy Palmiotti, kes puhusid DC Comicsis 2013. aastal uuesti elu sisse Harley Quinni koomiksisarjale, vahendab Pitchfork.

Z2 Comics keskendubki oma töös muusikute lugude tõlgendamisele koomiksi vormis – pildiromaani on teiste hulgas pandud Cypress Hill, Elvis, Machine Gun Kelly, Sublime, Anthrax, The Doors, Gorillaz, Grateful Dead, Sturgill, Simpson, Yungblud jt.

BLONDIE: AGAINST THE ODDS is a captivating story of rock 'n roll written and illustrated by @jpalmiotti, @amandarantsalot and Paul Mounts pic.twitter.com/jRsOYBjssU